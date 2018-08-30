НАТО рассматривает возможность присвоить своей новой штаб-квартире в Брюсселе имя покойного Джона Маккейна. С призывом увековечить так память американского сенатора выступили трое бывших генеральный секретарей Альяса: Андерс Фог Расмуссен, Лорд Робертсон и Хавьер Солана.
Штаб-квартира НАТО имени Маккейна?
Штаб-квартира НАТО имени Маккейна?
Пресс-секретарь нынешнего генсека сообщила Евроньюс, что Йенс Столтенберг назвал Маккейна после смерти «солдатом и атлантистом, твердым сторонникам НАТО, которого запомнят в Европе и Северной Америке за мужество и характер».
Ветеран вьетнамской войны представлял в Сенате штат Аризона. Маккейн вел бурную деятельность в сфере международных отношений и безопасности, считался ястребом, выступал за санкции против России.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил мнение, что «штаб-квартиру весьма уместно назвать в честь человека, который больше всех сделал для НАТО со времени падения Берлинской стены».
В последнее время Джон Маккейн критиковал американского президента за недостаточную привержденность альянсу. Сам Дональд Трамп впервые в прошлом году посетил тогда ещё неготовую штаб-квартиру. В новом здании работает до 4 тыс человек - как военнослужащих, так и гражданских лиц. Оно построено с запасом на случай дальнейшего расширения альянса, за которое так ратовал Маккейн.