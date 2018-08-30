Венецианский фестиваль: день королей и безумцев

Венецианский фестиваль, день второй. Основная конкурсная программа ознаменована показом "Горы" - картины американской,но уже прозванный критиками "офф-голливудской". Фильм Рика Алверсона снят в жанре ретро-фантасмагории: главный герой, сыгранный Таем Шериданом, остается без родителей и отправляется на курс лечения к психиатру, в блестящем исполнении Джеффа Голдблюма. Доктора отличает решительность: больных он лечит лоботомией. Кстати, за персонажем стоит реальная историческая фигура - американский врач Вальтер Фримен, который именно там помогал в 50-е годы пациентам с депрессией.

За главный приз "Мостры" борется и "Фаворитка"- картина трижды лауреата Канн и дважды номинанта на "Оскар" Йоргоса Лантимоса. Автор "Лобстера" и "Убийства священного оленя" приглашает зрителя в Англию 18 века. Главную героиню - неуравновешенную королеву Анну - сыграла Оливия Колман. Кроме того, в "Фаворитке" заняты Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и Николас Холт.

Второй день фестиваля - особый и для оскароносного мексиканца Альфонсо Куарона. Oн привез в Венецию картину "Рома", которую назвал самой личной в собственной фильмографии. Это - рассказ о бедной мексиканской семье, чью судьбу в переламывают студенческие волнения в июне 1971 года. В работе над картиной Куарон выложился на все сто: сам написал сценарий, работал оператором, монтажером и продюсером.