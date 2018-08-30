Лука Модрич - лучший игрок года в Европе. Имя победителя в этой номинации во время жеребьевки Лиги чемпионов объявил президент УЕФА Александр Чеферин. Кроме того, хорват был признан лучшим защитником года.
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Лука Модрич - обладатель приза лучшему игроку года в Европе
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Лука Модрич - обладатель приза лучшему игроку года в Европе
В этом году Модрич в составе мадридского "Реала" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов и вместе с хорватской сборной завоевал "серебро" Чемпионата мира. По итогам турнира Модрич был назван лучшим игроком мундиаля.
Этим летом ходило много слухов о том, что Модрич покинет "Реал" и перейдет в итальянский "Интер", но в итоге он решил остаться в Мадриде.