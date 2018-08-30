В программе “Вкратце из брюсселя”:
Высадка спасённых мигрантов. НАТО и Маккейн
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Высадка спасённых мигрантов. НАТО и Маккейн
Италия снова потребовала от Евросоюза размещать спасённых в Средиземном море мигрантов в других странах. Эта тема вышла на первый план венской встречи министров иностранных дел и обороны ЕС.
НАТО рассматривает возможность присвоить своей новой штаб-квартире в Брюсселе имя покойного Джона Маккейна. С призывом увековечить так память американского сенатора выступили бывшие генсеки Альяса Андерс Фог Расмуссен, Лорд Робертсон и Хавьер Солана.