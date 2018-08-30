Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завершает своё африканское турне визитом в Нигерию, самую многонаселённую страну континента.
Мэй: "Брексит" поможет торговле с Африкой
Мэй: "Брексит" поможет торговле с Африкой
Центральный пункт в программе визита – развитие сотрудничества с бывшей в колонией в области торговли, инвестиций, финансов и образования. На поддержку британский компаний, работающих в Нигерии, британское правительство выделяет фонд в размере 750 млн фунтов стерлингов.
Тереза Мэй: "У нас с Нигерией долгая история отношений и давние торговые связи. Британские компании работают в Нигерии уже очень много лет. Мы хотим укрепить эти торговые связи. Для этого открываются благоприятные условия в связи с нашим выходом из Европейского союза".
Тереза Мэй и президент Мохаммаду Бухари подписали также соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Британия окажет помощь нигерийским военным в борьбе против повстанцев-исламистов.