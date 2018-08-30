Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-ом году жизни. Об этом сообщил помощник супруги исполнителя. Позже эту информацию подтвердили в Госдуме, где певец занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре.
Умер Иосиф Кобзон - сообщают российские СМИ со ссылкой на семью певца
Умер Иосиф Кобзон - сообщают российские СМИ со ссылкой на семью певца
В июле Кобзон был госпитализирован. 7 августа его выписали из больницы.
Проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2001 году. В 2004 у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание. Год спустя ему была сделана операция по удалению опухоли. Позже исполнитель перенес еще одну операцию и курс химиотерапии.
Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области. Петь он начал еще в раннем детстве. Ему было всего девять лет, когда он выступил в Кремле перед Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".
После армии Кобзон поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Позже он начал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио.
В репертуаре Кобзона было около трех тысяч песен. Особой любовью у публики пользовались "Смуглянка", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь" в его исполнении.