Умер Иосиф Кобзон

Певец Иосиф Кобзон скончался на 81-ом году жизни. Об этом сообщил помощник супруги исполнителя. Позже эту информацию подтвердили в Госдуме, где певец занимал должность первого заместителя председателя комитета по культуре.

С начала августа музыкант был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Проблемы со здоровьем у певца начались еще в 2001 году. В 2004 у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание. Год спустя ему была сделана операция по удалению опухоли. Позже исполнитель перенес еще одну операцию и курс химиотерапии.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области УССР. Петь он начал еще в раннем детстве. Ему было всего девять лет, когда он выступил в Кремле перед Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

В 1963 он закончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу вокала и уже в следующем году стал победителем на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и фестиваля в польском Сопоте. После этого его лирический баритон стал известен всей стране. Звание народного артиста СССР Кобзон был удостоен в 1987 г.

В репертуаре Кобзона было около трех тысяч песен. Особой любовью у публики пользовались "Смуглянка", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь" в его исполнении.

В 1989 г. он был избран народным депутатом СССР, а начиная с 1995 г. избирался во все составы Государственной Думы. В 2002 г. он участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в Театральном центре на Дубровке.

В 2015 г. Иосиф Кобзон был включен в санкционные списки ЕС и Украины из-за своей позиции по конфликту в Донбассе.