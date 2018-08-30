Греческие пожарные взяли под контроль огонь на паромном судне "Элефтериос Венезелос", но полностью погасить пожар пока не смогли. Из-за густого дыма им пока не удалось войти в гаражный отсек, где более суток назад разгорелся пожар. Сгоревшие там грузовики продолжают тлеть.
"Элефтериос Венезелос" продолжает дымиться
"Элефтериос Венезелос" продолжает дымиться
Накануне вечером пожарные проделали отверстие в борту парома, чтобы облегчить себе доступ к очагу возгорания и вытащить машины или точнее то, что от них осталось, наружу.
Всего на борту парома находились 80 грузовиков и 152 легковые машины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.
В результате тушения трюм судна оказался заполнен водой, поэтому, чтобы удержать его на плаву, к бортам парома прикрепили специальные понтоны.
Кроме автомобилей на борту "Элефтериос Венезелос", который шёл из Пирея на Крит, находились более тысячи пассажиров. Никто из них не пострадал. Хотя до того, как судно вернулось в порт Пирея и они сошли на берег, им пришлось пережить серьезный стресс. Кроме того, они так и не добрались до своего пункта назначения – Крита.