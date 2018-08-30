"Элефтериос Венезелос" продолжает дымиться

Греческие пожарные взяли под контроль огонь на паромном судне "Элефтериос Венезелос", но полностью погасить пожар пока не смогли. Из-за густого дыма им пока не удалось войти в гаражный отсек, где более суток назад разгорелся пожар. Сгоревшие там грузовики продолжают тлеть.