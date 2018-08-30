Полные ярости лозунги... Угрозы в адрес мигрантов... Сцены насилия... Хемниц, где снова ожидаются протесты, не сходит с газетных полос и телеэкранов не только в Германии, но и по всей Европе. Управление уголовной полиции федеральной земли Саксония и правоохранительные органы Хемница сформировали группу по расследованию беспорядков в городе во время акции праворадикалов. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн назвал произошедшее в Хемнице отвратительным:
Хемниц: в ожидании новых протестов
Хемниц: в ожидании новых протестов
"Я считаю принципиально важным, чтобы представители властных структур во всех странах Европы осудили случившееся. Пока же критика раздается практически только со стороны ООН. Мы считаем, что этого недостаточно".
Триггером к акции радикалов стало убийство в минувшее воскресенье немца, местного жителя. По подозрению в нападении были арестованы два мигранта из Сирии и Ирака. После того, как стало известно о гражданстве подозреваемых, на демонстрацию собрались сотни человек, в том числе ультраправые. Акция переросла в беспорядки в ходе которых среди пострадавших оказался один россиянин. СМИ также сообщали о нападениях на мигрантов.
В настоящее время в Хемнице усилены меры безопасности. Музыкальные группы, выступающие против расизма и ксенофобии, призвали немцев в понедельник посетить концерт, который пройдет под девизом "Нас больше".