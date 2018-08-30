Хемниц: в ожидании новых протестов

Полные ярости лозунги... Угрозы в адрес мигрантов... Сцены насилия... Хемниц, где снова ожидаются протесты, не сходит с газетных полос и телеэкранов не только в Германии, но и по всей Европе. Управление уголовной полиции федеральной земли Саксония и правоохранительные органы Хемница сформировали группу по расследованию беспорядков в городе во время акции праворадикалов. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн назвал произошедшее в Хемнице отвратительным: