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Германия

Хемниц: в ожидании новых протестов

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Хемниц: в ожидании новых протестов

Хемниц: в ожидании новых протестов
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Полные ярости лозунги... Угрозы в адрес мигрантов... Сцены насилия... Хемниц, где снова ожидаются протесты, не сходит с газетных полос и телеэкранов не только в Германии, но и по всей Европе. Управление уголовной полиции федеральной земли Саксония и правоохранительные органы Хемница сформировали группу по расследованию беспорядков в городе во время акции праворадикалов. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн назвал произошедшее в Хемнице отвратительным:

"Я считаю принципиально важным, чтобы представители властных структур во всех странах Европы осудили случившееся. Пока же критика раздается практически только со стороны ООН. Мы считаем, что этого недостаточно".

Триггером к акции радикалов стало убийство в минувшее воскресенье немца, местного жителя. По подозрению в нападении были арестованы два мигранта из Сирии и Ирака. После того, как стало известно о гражданстве подозреваемых, на демонстрацию собрались сотни человек, в том числе ультраправые. Акция переросла в беспорядки в ходе которых среди пострадавших оказался один россиянин. СМИ также сообщали о нападениях на мигрантов.

В настоящее время в Хемнице усилены меры безопасности. Музыкальные группы, выступающие против расизма и ксенофобии, призвали немцев в понедельник посетить концерт, который пройдет под девизом "Нас больше".