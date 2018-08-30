"Странный список" Forbes

В Кремле назвали странным список ста самых влиятельных граждан РФ, опубликованный российским изданием Forbes. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, не удивляет только первое место Владимира Путина. Для этого "не надо быть провидцем" , - отметил Песков.
По информации издания, Путин автоматически возглавил рейтинг, "как человек, занявший второе место в глобальном списке самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".
Остальных участников оценивали в зависимости от объема контролируемых активов (у чиновников бюджета под управлением), возможности непосредственно влиять на жизнь людей и близости к Путину или партии власти.
В первую пятерку вошли председатели правления Сбербанка Герман Греф и "Газпрома" - Алексей Миллер, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Из четырех вошедших в список женщин в первую десятку попала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 7 место рейтинга.