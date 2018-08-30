"Странный список" Forbes

В Кремле назвали странным список ста самых влиятельных граждан РФ, опубликованный российским изданием Forbes. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, не удивляет только первое место Владимира Путина. Для этого "не надо быть провидцем" , - отметил Песков.

По информации издания, Путин автоматически возглавил рейтинг, "как человек, занявший второе место в глобальном списке самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes".