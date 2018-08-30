Италия снова в ультимативной форме потребовала от Евросоюза перемещать прибывающих в неё мигрантов в другие страны. Эта тема вышла на первый план венской встречи министров иностранных дел ЕС. Ранее Рим пригрозил сократить выплаты в общий бюджет, если другие столицы не придут ему на помощь.
ЕС решает, где высаживать мигрантов
ЕС решает, где высаживать мигрантов
«Разумеется, мы будем настаивать на том, чтобы Европа лучше управляла миграционным потоком, - сказал итальянский министр Энцо Моаверо-Миланези. - Мы считаем, что за это отвечает весь Союз. Везде много пишут и говорят о европейской солидарности, и сейчас есть отличная возможность её проявить».
Министры обороны ЕС договорились о продолжении в Средиземном море операции «София» по спасению мигрантов. Но не решен вопрос, на какие берега их высаживать.
«Проблема высадки возникает в 90 процентах случаев, которые не связаны с “Софией”, - сказала Федерика Могерини, отвечающая за безопасность ЕС. - На эту операцию приходится 9,6 процентов людей, спасённых в море. Мы должны четко знать, куда их доставлять».
Министр иностранных дел Люксембурга призвал справедливо распределять бремя миграционного кризиса, и осудил Австрию, которая не хочет в этом участвовать.
«Нам нужны обязательные квоты на мигрантов для каждой страны, чтобы избавить от дальнейших страданий людей, которых мы видим в лодках, - сказал Жан Ассельборн. - Из 28 стран ЕС лишь 8 оказывают им гостепримство. Я должен заметить, что нынешний председатель Евросоюза не даёт хорошего примера ».
Председательство Австрии не ослабило выступлений её граждан за более жёсткое ограничение миграции в ЕС и укрепление границ страны.