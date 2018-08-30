ЕС решает, где высаживать мигрантов

Италия снова в ультимативной форме потребовала от Евросоюза перемещать прибывающих в неё мигрантов в другие страны. Эта тема вышла на первый план венской встречи министров иностранных дел ЕС. Ранее Рим пригрозил сократить выплаты в общий бюджет, если другие столицы не придут ему на помощь.

«Разумеется, мы будем настаивать на том, чтобы Европа лучше управляла миграционным потоком, - сказал итальянский министр Энцо Моаверо-Миланези. - Мы считаем, что за это отвечает весь Союз. Везде много пишут и говорят о европейской солидарности, и сейчас есть отличная возможность её проявить».

Министры обороны ЕС договорились о продолжении в Средиземном море операции «София» по спасению мигрантов. Но не решен вопрос, на какие берега их высаживать.

«Проблема высадки возникает в 90 процентах случаев, которые не связаны с “Софией”, - сказала Федерика Могерини, отвечающая за безопасность ЕС. - На эту операцию приходится 9,6 процентов людей, спасённых в море. Мы должны четко знать, куда их доставлять».

Министр иностранных дел Люксембурга призвал справедливо распределять бремя миграционного кризиса, и осудил Австрию, которая не хочет в этом участвовать.

«Нам нужны обязательные квоты на мигрантов для каждой страны, чтобы избавить от дальнейших страданий людей, которых мы видим в лодках, - сказал Жан Ассельборн. - Из 28 стран ЕС лишь 8 оказывают им гостепримство. Я должен заметить, что нынешний председатель Евросоюза не даёт хорошего примера ».

Председательство Австрии не ослабило выступлений её граждан за более жёсткое ограничение миграции в ЕС и укрепление границ страны.