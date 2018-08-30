Актёра Жерара Депардье ообвиняют в сексуальных домогательствах. Иск подала 22-летняя студентка актёрского училища. События, ставшие основанием жалобы, по её словам произошли в начале августа в парижской квартире Депардье. Изначально иск был подан в Экс-ан-провансе на юге Франции, но позже передан в парижскую прокуратуру. По данным СМИ, речь может идти об изнасиловании.
Депардье обвинили в домогательствах
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Депардье обвинили в домогательствах
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Адвокат актёра подтвердил, что Депардье знаком с подавшей иск женщиной, но категорически отверг обвинения. По его словам, есть «сильные доказательства» невиновности актёра, и не исключена подача встречного иска за клевету — после тщательного ознакомления с материалами дела. При этом защитник выразил сожаление о том, что история стала достоянием прессы уже на следующий день после жалобы актрисы.