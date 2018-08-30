В Мексике расследуют обстоятельства гибели около 300 редких оливковых черепах. Животные попали в рыболовную сеть у города Пуэрто-Эскондидо на тихоокеанском побережье страны. Сеть с мертвыми животными была обнаружена в районе Барра-де-Колотепек в нескольких километрах от города.
Страшная находка у берегов Мексики
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Страшная находка у берегов Мексики
По предварительным данным, черепахи оказались в неволе около трех недель назад. Популяции оливковых черепах крайне уязвимы из-за медленного роста особей. Во многих странах коммерческая добыча этого вида ограничена или запрещена, а большинство пригодных для размножения черепах пляжей охраняются.