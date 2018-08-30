Один из самых популярных горнолыжных курортов Казахстана, Чимбулак, находится недалеко от Алма-Аты. С декабря по апрель это идеальное место для занятий зимними видами спорта.
Чимбулак: прекрасное место для отдыха в любое время года
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Чимбулак: прекрасное место для отдыха в любое время года
Летом здесь рай для пешего туризма и прогулок на горных велосипедах.
Александр Габченко, велогид: "В Казахстане есть очень большие и красивые горы, может быть, такие же большие, как Альпы или чуть выше, но в отличие от Альп эти горы не тронуты человеком. Это очень дикие места, где, может быть, не ступала нога человека. Вы можете прийти сюда и увидеть настоящую, дикую красоту природы".
В окрестностях Алма-Аты можно покататься по степи на багги. Это занятие приобретает всё большую популярность в этой части Казахстана и придётся по душе любителям адреналина.