Футболисты, тренеры, клубные президенты и сотни болельщиков - Форум Гримальди в Монако стал местом проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Один из основных претендентов на победу в главном европейском клубном турнире немецкая "бавария" попала в группу Е, где ее соперниками будут "Бенфика", АЕК и "Аякс".
Лига Чемпионов: Локомотив сыграет в группе D с Шальке, Порто и Галатасараем
Лига Чемпионов: Локомотив сыграет в группе D с Шальке, Порто и Галатасараем
Действующего победителя чемпионской лиги мадридский "Реал" Кака и Диего Форлан отправили в группу G, где одним из соперников "Королевского клуба" будет российский ЦСКА. Дополнили квартет - итальянская "Рома" и чешская "Виктория".
Чемпион России "Локомотив" в качестве сеяного возглавил группу D и сразится за выход в плей-офф с "Порту", "Шальке" и "Галатасараем". Первые матчи группового этапа пройдут 18 и 19 сентября.
В ходе той же церемонии футболист мадридского "Реала" Лука Модрич получил приз Лучшему игроку года в Европе. В финале хорватский футболист обошел Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха. В составе "Реала" Модрич выиграл в минувшем сезоне Лигу чемпионов, а в составе сборной Хорватии - "серебро" Чемпионата мира и был также назван лучшим игроком того турнира.