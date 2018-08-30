Лига Чемпионов: Локомотив сыграет в группе D с Шальке, Порто и Галатасараем

Футболисты, тренеры, клубные президенты и сотни болельщиков - Форум Гримальди в Монако стал местом проведения жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Один из основных претендентов на победу в главном европейском клубном турнире немецкая "бавария" попала в группу Е, где ее соперниками будут "Бенфика", АЕК и "Аякс".