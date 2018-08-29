Во все страны континентальной Европы вернулись волки. Их там не только защищают, но и отстреливают, если серые хищники наносят слишком большой ущерб сельскому хозяйству. Аграрный комитет Европарламента выслушал жалобы на них со стороны фермеров.
Возвращение волков. ЕС, Австрия и Путин
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Возвращение волков. ЕС, Австрия и Путин
«Австрия пытается разыгрывать российскую карту, но это не поддерживают другие странах ЕС, – передает корреспондент Евроньюс. – Россия добивается финансового участия европейцев в реконструкции Сирии. Это не примлемо для Брюсселя, пока Асад остаётся президентом».
Подробнее – в обзоре “Вкратце из Брюсселя”.