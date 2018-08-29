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Срочная новость

Брюссельское бюро

Возвращение волков. ЕС, Австрия и Путин

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Возвращение волков. ЕС, Австрия и Путин

Возвращение волков. ЕС, Австрия и Путин
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Во все страны континентальной Европы вернулись волки. Их там не только защищают, но и отстреливают, если серые хищники наносят слишком большой ущерб сельскому хозяйству. Аграрный комитет Европарламента выслушал жалобы на них со стороны фермеров.

«Австрия пытается разыгрывать российскую карту, но это не поддерживают другие странах ЕС, – передает корреспондент Евроньюс. – Россия добивается финансового участия европейцев в реконструкции Сирии. Это не примлемо для Брюсселя, пока Асад остаётся президентом».

Подробнее – в обзоре “Вкратце из Брюсселя”.