Испания не пускает "суррогатных" детей домой

Несколько десятков испанских семей уже несколько недель (а некоторых случаях несколько месяцев) не могут покинуть Украину. Вернуться домой у них не получается из-за того, что консульство Испании в Киеве отказывается давать испанское гражданство детям, которые родились на Украине от суррогатных матерей. Все дело в том, что для получения подданства королевства диппредставительство должно подтвердить, что мужчина действительно является отцом ребенка. Но как раз на этом этапе у многих семей возникли проблемы.

Ранее отцовство устанавливалось по итогам ДНК-экспертизы. Но в июне были внесены изменения в европейский закон о защите персональных данных. В диппредставительстве теперь говорят, что проведение теста противоречит этому закону.

В испанском МИДе заявили, что "консульство в курсе сложившейся ситуации и пытается помочь пострадавшим, объясняя им требования законодательства и рассказывая об альтернативных решениях проблемы".

Истории семей

Андрес и Сильвия (имена изменены) приехали в Киев в начале июля, когда родился их ребенок. Узнав, что в консульстве теперь действуют иные правила, пара подумала, что эти трудности лишь временные. Но прошло почти два месяца, а Андрес и Сильвия по-прежнему в Киеве. "Этот закон затрагивает все европейские страны, но мы видим, что у пар из Италии, Германии, Португалии не возникает никаких проблем с консульствами. Они спокойно могут уехать домой с детьми", - говорит Сильвия.

Кристина Альварес оказалась в похожей ситуации. Она говорит, что "видит только два выхода из ситуации – остаться на Украине или попросить для ребенка украинское гражданство". Но для этого нужно дождаться ответа от консульства: стать украинкой их дочка сможет только в том случае, если Испания откажется предоставить малышке свое подданство.

Вариант получения украинского гражданства рассматривают также Андрес и Сильвия. В Испанию их ребенок тогда сможет въехать по визе, а дальше власти страны уже решат, давать ли ребенку подданство королевства.

Виноваты власти?

Все пары, столкнувшиеся с такими трудностями, пытаются понять, в чем причина. Муж Кристины опасается, что в этой ситуации они оказались из-за смены правительства. "При прошлом кабинете министров, несмотря на то, что людям приходилось долго ждать, в итоге они все-таки получали документы. А теперь, когда к власти пришла новая партия… Может, это совпадение, но я не верю в совпадения".

О суррогатном материнстве высказалась ранее вице-премьер Кармен Кальво. Политик заявила, что понимает мужчин и женщин, которые хотят стать родителями, но она считает, что вынашивать ребенка не может другой человек.

Почему Украина?

Ранее посольство Испании в Киеве выпустило обращение к гражданам. В дипмиссии заявили, что украинские клиники все чаще обманывают пациентов, которые хотят воспользоваться услугами суррогатных матерей, а потому посоветовали испанцам, желающим прибегнуть к этой процедуре, отказаться от идеи ехать на Украину.

Эта страна - одна из немногих в Европе, где суррогатное материнство регулируется законом и разрешено для иностранных пар. Кроме того, цены здесь намного ниже, чем в целом по Европе, поэтому на Украину устремляется все больше пар из других государств.