Трамп получил красную и жёлтую карточки. А ещё футболку с номером 26 — в честь 2026 года, когда США вместе с Канадой и Мексикой примут Чемпионат мира по футболу. Подарки привёз президент ФИФА Джанни Инфантино. Выбор в пользу трёх стран международная федерация сделала в июне.
Красная карточка для Трампа
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Красная карточка для Трампа
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Инфантино объяснил американцу, как пользоваться карточками. Красную Трамп тут же применил, показав журналистам. Глава Белого дома неоднократно критиковал представителей различных СМИ за распространение фейковых новостей.
Мяч ФИФА у президента США уже есть: в июле такой подарок ему преподнёс Владимир Путин на встрече в Хельсинки. Российский президент тогда сказал, что в сирийском вопросе мяч на стороне США.