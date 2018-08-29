Томатина: все, что вам нужно знать о главной битве едой в мире

Томатина, или битва помидорами, проходит в испанском городе Буньоль, на нее ежегодно собираются десятки тысяч местных жителей и туристов.

Эпичное забрасывание друг друга спелыми плодами томатов проходит каждую последнюю среду августа, превращая улицы маленького городка с населением всего девять тысяч жителей в реки кетчупа.

С чего все началось? Есть несколько версий того, как появился этот фестиваль, но организаторы настаивают на том, что все началось с ссоры, которая случилась между мужчиной и группой детей на военном параде 1945 года. Дети сбили мужчину с ног, и тот, в раздражении, подбежал к ближайшему прилавку и кинул в них первое, что попалось ему под руку, - помидор.

Сразу ли томатная битва превратилась в большой фестиваль? Нет, в 50-е Томатину запретили, вызвав негодование местных жителей. Они даже устроили символическое погребение томата в знак протеста. Впоследствии фестиваль был возобновлен.

Reuters

Что происходит в день Томатины? Ровно в 11 часов по местному времени участники фестиваля, многие из которых одеты только в купальные костюмы и очки для плавания, начинают закидывать друг друга томатами. Эта гедонистическая феерия длится ровно час.

Насколько популярна Томатина? В этом году в фестивале участвовали более 20 тысяч человек, было использовано более полутора тонн помидоров. Томатина считается одним из главных туристических событий года в Испании.

Это бесплатно? Для местных да. Туристам, которые составляют более 70% всех участников, необходимо заплатить минимум 10 евро (около 800 рублей) за удовольствие. Большинство гостей приезжает на Томатину из Британии, США и Японии.

Фестиваль пользуется такой популярностью, что теперь его решили перенять в Колумбии, Коста-Рике, Чили и США.