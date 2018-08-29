"А сколько зарабатываешь ты?"

Для многих вопрос: "Сколько ты получаешь?" - это табу. Но в Швейцарии решили, что "запретный плод сладок", и создали сайт, на котором любой желающий может опубликовать информацию о своей зарплате, добавив также сведения о занимаемой должности и приложив фотографию. Страница под названием Zeig Deinen Lohn ("Покажи мне свою зарплату") появилась на прошлой неделе, свои профили там создали уже около 500 человек. На сайте можно найти аккаунты как инспекторов нефтяных объектов, зарабатывающих 37 тысяч франков (около 32 тысяч евро), так и уборщиков, которые получают 3200 франков (2800 евро).

Николь Нидермюллер, глава коммуникационного отдела профсоюза Unia, запустившего этот сайт, говорит, что обычно люди не говорят друг с другом о зарплате – даже друзья или супруги стараются порой избегать этой темы. "В Швейцарии это действительно табу. Но мы хотим нарушить табу с помощью нашего сайта".