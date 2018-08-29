"А сколько зарабатываешь ты?"

Для многих вопрос: "Сколько ты получаешь?" - это табу. Но в Швейцарии решили, что "запретный плод сладок", и создали сайт, на котором любой желающий может опубликовать информацию о своей зарплате, добавив также сведения о занимаемой должности и приложив фотографию. Страница под названием Zeig Deinen Lohn ("Покажи мне свою зарплату") появилась на прошлой неделе, свои профили там создали уже около 500 человек. На сайте можно найти аккаунты как инспекторов нефтяных объектов, зарабатывающих 37 тысяч франков (около 32 тысяч евро), так и уборщиков, которые получают 3200 франков (2800 евро).
Николь Нидермюллер, глава коммуникационного отдела профсоюза Unia, запустившего этот сайт, говорит, что обычно люди не говорят друг с другом о зарплате – даже друзья или супруги стараются порой избегать этой темы. "В Швейцарии это действительно табу. Но мы хотим нарушить табу с помощью нашего сайта".
Нидермюллер считает, что отсутствие информации ведет к неравенству в зарплатах женщин и мужчин. "Если вы не знаете, сколько получает ваш коллега, то это дает начальнику возможность кому-то платить больше, а кому-то меньше".
В 2014 году швейцарское Федеральное статистическое бюро опубликовало данные, согласно которым в частном секторе разница в зарплатах - около 20 процентов. В 2016 году разница составляла 12 процентов (но в этом случае зарплаты в частном и государственном секторах рассматривались вместе). Кроме того, как добавляет Нидермюллер, "обделенными" часто оказываются иностранцы: швейцарцы обычно получают больше, чем граждане других государств.
Приказ о гендерном равенстве был принят в Швейцарии еще в 1996 году. Но группы и организации правого толка настаивают на том, чтобы правительство делало больше для обеспечения реального равенства в зарплатах мужчин и женщин.
В мае Сенат Швейцарии принял закон, который требует от компаний, где работают более 100 сотрудников, каждые четыре года проводить анализ зарплат работников и публиковать полученные данные. Нидермюллер уверена, что если люди будут знать, сколько получают их коллеги, то они будут чувствовать себя уютнее на рабочем месте и с большей вероятностью захотят остаться в компании.