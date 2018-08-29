Прощание с Королевой соула

Позолоченный гроб с телом легендарной певицы Ареты Франклин установили в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте. В течение двух дней поклонники Королевы соула смогут с ней проститься. Тысячи людей, приехавших с разных концов Соединенных Штатов, выстроились в длинную очередь, чтобы выразить свое почтение певице.