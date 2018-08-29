Позолоченный гроб с телом легендарной певицы Ареты Франклин установили в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте. В течение двух дней поклонники Королевы соула смогут с ней проститься. Тысячи людей, приехавших с разных концов Соединенных Штатов, выстроились в длинную очередь, чтобы выразить свое почтение певице.
Прощание с Королевой соула
Прощание с Королевой соула
На церемонии звучат песни Франклин. Королева соула покоится в ярком алом платье. Ее окружает море роз. Арета Франклин скончалась 16 августа в своем доме в возрасте 76 лет. Ее похороны состоятся в пятницу на кладбище Вудлон в Детройте.
"Это было прекрасно, она как будто лежит на облаках. Она, похоже, нашла умиротворение и так красива. Надеюсь, что когда я уйду, то смогу выглядеть так же", - говорит эта женщина.
"Я знаю, где она сейчас, потому что выглядеть такой спокойной можно только, когда возвращаешься к Господу", - считает поклонница Ареты.
"Мы должны были прийти и выразить свое уважение королеве. Она - Королева соула, а также Королева Детройта", - говорит этот мужчина.
Своими песнями Арета напоминала миру о необходимости уважать женщин, а исполненная ею композиция Отиса Реддинга Respect - "Уважение" - стала своеобразным гимном феминизма.