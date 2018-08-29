Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд объявил о выходе из Шотландской националистической партии, которую он возглавлял на протяжении 20 лет. Решение об этом он сделал из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него двумя бывшими сотрудницами аппарата правительства.
Алекс Салмонд выходит из партии
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Алекс Салмонд выходит из партии
Алекс Салмонд: "Подчёркиваю: я отвергаю оба поданных на меня иска о сексуальных домогательствах. Я полностью отвергаю намёк на совершение мной преступления. Но я не для того пришёл в политику, чтобы давать повод оппозиции нападать на нашу партию. И в связи с возобновлением работы парламента в сентябре я подал прошение об отставке, чтобы не дать возможность оппозиции атаковать нас с этой стороны".
Сожаление и в то же время понимание по поводу решения Алекса Салмонда выразила нынешняя глава правительства Шотландии Никола Стерджен.
Свое доброе имя Салмонд будет защищать в суде, куда он подал встречный иск.