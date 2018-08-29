Алекс Салмонд выходит из партии

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд объявил о выходе из Шотландской националистической партии, которую он возглавлял на протяжении 20 лет. Решение об этом он сделал из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него двумя бывшими сотрудницами аппарата правительства.