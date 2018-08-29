Россия: "мистификация" или нет?

"Англоговорящие иностранные специалисты прибыли в Сирию, чтобы попытаться устроить инсценировку химической атаки в начале этой недели. Последние разведданные указывают на то, что местом действия выбрана деревня Кафр Зита (провинция Хама)", - такая запись со ссылкой на Минобороны РФ недавно появилась в "Твиттере" российского посольства в ЮАР. Сообщение сотрудники дипмиссии сопроводили фотографией с киноплощадки.

Вскоре выяснилось, что кадр был сделан во время съемок фильма Revolution Man. В ленте рассказывается история фотографа, который приехал в Сирию в надежде сделать снимки, которые потом принесут ему признание и награды. Но, поняв, что его мечтам не суждено сбыться, мужчина соглашается принять участие в инсценировке химической атаки.

Россия предупреждает

Ранее Министерство обороны РФ обвинило организацию "Белые каски" в доставке большого груза отравляющих веществ на склад вооруженной группировки "Ахрар Аш-Шам" в сирийском городе Саракибе. Оттуда, по данным ведомства, груз был отправлен в Идлиб.

До этого российское Минобороны заявляло о подготовке исламистами, контролирующими Идлиб, постановочной химатаки для того, чтобы спровоцировать удар со стороны США и союзников по наступающей сирийской армии. Как считают в ведомстве, в инсценировке также должна была принять участие британская разведка.

Информация о возможных химических атаках поступает из Сирии уже не первый год. Один из самых громких случаев произошел несколько месяцев назад в Восточной Думе. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил тогда, что химатака была не чем иным, как постановкой. Вскоре после предполагаемой атаки США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии.

Годом ранее схожий инцидент произошел в Хан-Шейхуне. В сентябре комиссия ООН заявила, что хитатаку совершили сирийские правительственные войска. По данным доклада, жертвами случившегося стали более 80 человек, в основном женщины и дети.

Главное фото: лагерь для беженцев, Идлиб, Сирия