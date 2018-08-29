В Италии стартовал юбилейный 75-й Венецианский кинофестиваль. В этом году жюри возглавил мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, фильм которого в прошлом году удостоился «Золотого льва».
Старейший кинофестиваль открыл двери
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Старейший кинофестиваль открыл двери
Также в жюри вошли австралийская актриса Наоми Уоттс, австрийский актер, получивший два премии Оскар, Кристоф Вальц и другие.
Уже известен первый лауреат кинофестиваля. Ей стала британская актриса Ванесса Редгрейв. Почетный приз за личный вклад в мировой кинематограф 81-летней кинозвезде вручил итальянский актер Франко Неро.
Открыла основную программу картина "Человек на Луне" режиссера Дэмьена Шазелла.
Фильм рассказывает об астронавте НАСА Ниле Армстронге, который стал первым землянином, ступившим на поверхность Луны. Роль Армстронга исполнил Райан Гослинг.
Жюри просмотрит 21 кинокартину и назовет победителей фестиваля 8 сентября.