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Бизнес

ВВП США вырос больше, чем ожидалось

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ВВП США вырос больше, чем ожидалось

ВВП США вырос больше, чем ожидалось
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Экономика США растёт быстрее, чем ожидалось. Министерство торговли улучшило оценку роста ВВП страны во втором квартале этого года на 0,1%.

Ранее эксперты прогнозировали увеличение этого показателя на 4.1 процента. Это самый значительный рост американской экономики с конца 2014 года.

Что касается потребительских расходов американцев за этот период, то они снизились.

За последние 4 месяца граждане покупали меньше автомобилей и различных потребительских товаров, а также меньше пользовались медицинскими услугами.