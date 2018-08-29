В Москве открылся международный автомобильный салон.
Автолюкс по-русски
Автолюкс по-русски
Изюминкой выставки стала мировая премьера российской марки класса "люкс" - Aurus. Брэнд разработан в рамках проекта "Кортеж".
На салоне публике представили седан и лимузин Aurus Senat. Специальные версии этих автомобилей используются для поездок президента России уже шестой год.
Герхард Франц Хильгерт, гендиректор Aurus:
"Эти два автомобиля результат проекта в рамках развития российской автомобильной промышленности".
Официальные продажи намечены на начало следующего года, однако создатели Aurus планируют начать принимать заказы прямо на выставке.
За первый год автопроизводитель собирается продать около 70 машин.
Седьмой по счету московский автосалон продлится в закрытом формате два дня, для широкой же публики выставка откроется с 31 августа и пройдет до 9 сентября.