29 августа Майклу Джексону могло бы исполниться 60. Поклонники по всему миру отмечают день рождения кумира. В Лондоне почитатели таланта Майкла воздали дань памяти королю поп-музыки его легендарной "лунной походкой".
9 лет без Майкла Джексона
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9 лет без Майкла Джексона
Маях Томас, поклонница: "Первый раз, когда я увидела его вживую, мне было 18. Он приехал в Лондон. Это было сумаcшествие. Тысячи поклонников выстроились от отеля "Дорчестер" до "Гайд-парка".
Пэз Джекс, поклонник: "Сложно поверить, что ему могло бы исполниться 60 лет. Я думаю, его наследие будет жить всегда. Это наглядный тому пример. Я не могу представить никого другого, ради кого бы я пришел сюда в 7 утра под дождем".
По случаю 60-летия со дня рождения короля поп-музыки цирк "дю Солей" представляет в Лас-Вегасе специальное шоу "Майкл Джексон - номер 1". Организаторы ожидают, что представление посетят члены семьи певца.