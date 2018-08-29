ЕС-Британия: развестись полюбовно

Брюссель делает широкий шаг навстречу Лондону. Евросоюз предложил Великобритании сохранить тесное сотрудничество после "брексита", но при одном условии - ничто не должно ослабить единый рынок. Такое обещание в среду сделал глава переговоров по выходу соединенного королевства из Европейского союза Мишель Барнье.

Мишель Барнье, глава переговоров по "брекситу" от ЕС:

"Британцы просят нас уважать красные линии, уважать их решение выйти из Европейского Союза, что мы и делаем очень скурпулёзно. В свою очередь, они должны понимать, что они также должны уважать нас за то, что мы из себя представляем, и они знают это очень хорошо - это внутренний, единый рынок - то, что мы строили вместе. Единого рынка а ля карт, то есть по запросу, быть не может"

До фактического выхода Великобритании из ЕС остается всего 7 месяцев, но обе стороны до сих пор не достигли заключительного соглашения. Неофициальный дедлайн сделки наступит в октябре-ноябре.

Доминик Рааб, британский министр по вопросу "брексита":

"Я уверен в том, что соглашение отображает наши взгляды. С нашей стороны есть амбиции, прагматизм, энергия и, если всё будет так, как я ожидаю, если всё совпадёт, то мы достигнем соглашения. Моя цель, наша цель успеть к саммиту Совета Европы в октябре, ещё есть свобода манёвра"

И если свобода действий у британских политиков ещё есть, то свобода передвижения между островом и континентом под большим вопросом. Одной из болезненных проблем остаётся дальнейшая организация таможенной границы между Великобритании и ЕС. Ежедневно через тоннель под Ла-Маншем проходит 16 тысяч грузовиков. В случае провала договориться по сделке, портовые города Дувр и Кале могут столкнуться с "экономической катастрофой", считают во Франции.