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Aston Martin разместит акции на бирже

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Aston Martin разместит акции на бирже

Aston Martin разместит акции на бирже
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Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin объявил о первом публичном размещении акций на Лондонской бирже этой осенью.

Нынешние акционеры марки, в основном это итальянские и кувейтские компании, рассчитывают привлечь до 5 млрд евро инвестиций.

Ранее стало известно, что продажи спортивных автомобилей этой марки в прошлом году превысили 5 тыс. автомобилей впервые за последние 10 лет.

Aston Martin приобрел известность благодаря фильмам о Джеймсе Бонде. Спорткары этого бренда стали постоянным средством передвижения агента 007. Машины этой марки появились в 11 лентах "бондианы".