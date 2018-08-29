Венецианский кинофестиваль: день 1

"Зелёный свет" для Netflix

Программу "Горизонт" открыл итальянский фильм "ON MY SKIN " , или "На моей коже" режиссёра Алессио Кремонини. История последних дней жизни осуждённого за наркотики Стефано Кукки, который погиб в итальянской тюрьме при загадочных обстоятельствах в 2009 году. 9 лет спустя следователи говорят: к смерти Кукки могут быть причастны три карабинера. Картину сперва покажут в нескольких кинотеатрах, после чего её увидят все подписчики Нетфликс.

Альберто Барбера, арт-директор Венецианского кинофестиваля:

"Перед нами большие изменения и своего рода революция на рынке кино. Не думаю, что нужно ограждать себя от новшеств"

Скотт Роксбороу, кинокритик "THE HOLLYWOOD REPORTER":

"Я уверен, что потеря Канн стала приобретением для Венеции. Тот факт, что Каннский кинофестиваль отверг фильмы Нетфликса, запретив им участвовать в основной программе, сыграл на руку Венецианскому фестивалю, так как немало картин от Нетфликса, которые хотели в своё время попасть в Канны, оказались в итоге в Венеции"

Гендерный паритет

Другая тема - гендерный паритет. Из всех фильмов, которые показывают на фестивале в этом году, чуть меньше четверти сняты женщинами. А в основной программе из 21 фильма и вовсе один - готический триллер "The Nightingale" "("Соловей") - срежиссированный австралийкой Дженнифер Кент.

Альберто Барбера, арт-директор Венецианского кинофестиваля:

"Мы не можем решать, кто будет снимать тот или иной фильм. И я не думаю, что мы должны отбирать фильм только потому, что он сделан женщиной, это не критерии отбора. Единственным фактором может быть только качество самой ленты"

Скотт Роксбороу, кинокритик "THE HOLLYWOOD REPORTER":

"Я думаю, что крупные фестивали, а Венецианский один из них, к тому же это старейший кинофестиваль в мире, несут ответственность за то, чтобы эти вопросы вынесились на первый план. А не просто ждать, пока что-то решиться в обществе, прежде, чем занять ту или иную позицию"

И пожалуй фурором фестиваля станет фильм "A STAR IS BORN" ("Звезда родилась") американца Брэдли Купера, который дебютирует как режиссёр. В мюзикле-ремейке фильма 37-го года, Купер также исполнил главную роль Джексона Мэйна. А роль Элли досталась Леди Гаге.