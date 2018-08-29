Путин предложил смягчить пенсионную реформу для женщин

В первую очередь президент счёл необходимым смягчить условия для женщин: повысить возраст на 5 лет, а не 8 лет, сохранить досрочный выход для многодетных матерей:

«Если у женщины есть трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

«Если у женщины есть трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться, как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Но в необходимости реформы в целом глава государства не сомневается:

«Главная, основная задача реформы — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. А значит не только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Именно для достижения этих целей законопроектом, наряду с другими мерами, предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста».

О повышении возраста российские власти объявили во время Чемпионата мира по футболу. Госдума одобрила документ в первом чтении 19 июля. Следующее намечено на 24 сентября.

Противники реформы говорят в первую очередь о том, что заявления правительства о росте продолжительности жизни не сосуществуют действительности в целом ряде регионов. По даннымопросов, подавляющее большинство россиян весьма негативно относятся к планам властей.