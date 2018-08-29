Томатная битва

В Испании прошёл традиционный праздник – Томатина, известный как битва томатами. Ежегодный "томатный фестиваль" проходит в последнюю неделю августа на юге Испании в городе Буньол. Праздник посвящен уходящему лету и проходит с фейерверками, музыкой, танцами и бесплатными угощениями.

На время томатных боев, которые длятся два часа, закрываются почти все бары, кафе, рестораны и любые общественные места, а на окна и двери навешивают специальные пластиковые панели.

В Буньол, в котором проживает около 9 000 жителей, на праздник приезжает до 30 тысяч гостей.