Таймс-сквер перекрыли из-за пчёл

Тысячи пчёл облепили зонтик тележки по продаже хот-догов в Нью-Йоре. Полиции пришлось перекрыть площадь Таймс-сквер, наполненную туристами. Затем сотрудник правоохранительных органов в специальном снаряжении собрал рой пчёл и их вывез, чтобы предотвратить нападение насекомых на людей. Пчёл доставили в подходящее для них место. В результате происшествия никто не пострадал. Пока неизвестно, что именно заставило насекомых прилететь в это оживленное место. Пчёлы летали по всей площади и вызвали беспокойство у местных жителей и гостей города.