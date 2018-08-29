Как стоит одеться на собственную свадьбу? Подвенечное платье, фату и тиару герцогини Сассекской Меган Маркл покажут широкой публике на выставке в Виндзорском замке и Холирудском дворце. Неслучайно: наряд герцогини модные критики уже признали одним из самых элегантных всю историю королевских свадеб.
Меган Маркл отдаст свадебное платье британцам
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Меган Маркл отдаст свадебное платье британцам
Платье невесты из эксклюзивного шелка сшила бриатнский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, она - арт-директор французского дома моды Givenchy. На фате выткан цветочный узор, символизирующий каждое из 53 государств, входящих в Британское содружество наций.
Свадьба принца Гарри, шестого в очереди на британский престол, и американской актрисы Меган Маркл состоялась в мае этого года.