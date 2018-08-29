Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что он является главным оппонентом антииммигрантских сил в Европе.
Макрон: "Я – главный оппонент националистов"
Макрон: "Я – главный оппонент националистов"
Таким образом он отреагировал на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал Макрона лидером европейских политиков, поддерживающих нелегальную иммиграцию. Позицию Макрона также раскритиковал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.
Эммануэль Макрон: «Очевидно, что сейчас действительно оформляется противостояние между националистами и прогрессистами. Я не уступлю ни пяди националистам и тем, кто проповедует ненависть. Если они хотели увидеть в моей персоне своего главного оппонента, они не ошиблись».
Заявления Орбана и Сальвини были сделаны во вторник, по итогам визита венгерского лидера в Рим. Оба политика позиционировали себя как защитников границ Европейского союза.
С ответным заявлением президент Макрон выступил в Дании, поддержкой которой по вопросу миграции он хотел бы заручиться.