Гребешки раздора

Морская битва в Ла-Манше: четыре десятка французских судов окружили и вытеснили полдюжины английских. В сторону островитян летели камни и дымовые шашки, корабли шли на таран. В итоге численное превосходство сыграло свою роль — англичане ушли к своему берегу. Пострадавших нет.

Рыбаки поспорили из-за промысла гребешков.

Антони Кенель, капитан:

«Нам приходится выгонять англичан, потому что если они останутся, то „вычистят“ этот сектор. Если они хотят, пусть приходят тогда же, когда и все — в октябре. Тогда и проблем не будет».

Французским рыбакам запрещено выходить в море до 1 октября. Британцы такими ограничениями не связаны, и заявляют, что пришли на банку в нейтральных водах. Французы говорят, что ни в коем случае не хотят лишать соседей дохода — хотят лишь единых условий для всех.

«В конце концов усилия себя оправдали, они ушли. Но, как говорят мои коллеги, мы выиграли битву, но не войну», — констатирует Кенель.

Британцы не связаны сезонными рамками и используют более крупные суда — и это ещё в условиях Евросоюза. А после «брексита», как опасаются по другую сторону Ла-Манша, конфликтов станет только больше, а инструментов для их мирного решения — меньше.