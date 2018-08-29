Пожар на греческом пароме потушен

Греческому парому "Элефтериос Венезелос", который перевозил более 1016 человек на остров Крит, из-за начавшегося в трюме пожара пришлось вернуться в порт Пирея, откуда судно отправилось в плаванье. Паром сопровождали два пожарных судна, а на берегу уже ждали пожарные команды.

В порту пассажиров немедленно эвакуировали.

"Конечно, нам было страшно, - говорит один из них. - Как тут не бояться? Мой девятилетний сын буквально висел на мне. Никто не кричал, но все бегали в панике, пока нам не выдали спасательные жилеты. После этого все поуспокоились, собрались на палубе и стали ждать".

Никто из пассажиров не пострадал, они находились в кормовой части парома, далеко от очага возгорания. Но пожарным пришлось нелегко, их командир Василис Матайопулос говорит:

"Ситуация была очень сложная, потому что территория судна ограничена, и потому что огонь загорелся в том месте, где было много автомобилей и грузовиков".

Паром "Элефтериос Венизелос" оператора ANEK вышел из Пирея в 10 часов вечера. На его борту, кроме пассажиров и членов экипажа, находились 80 грузовых и 125 легковых машин.

Пожар начался около полуночи, экипажу удалось локализовать пламя благодаря автоматической системе пожаротушения. Борьбу с огнём завершили уже в порту.

"Когда трюм открыли, из него повалили чёрный дым. Пожарные сразу же определили место возгорания. Оно началось на грузовике, перевозившем пластмассу. Власти начали расследование обстоятельств происшествия", - передаёт из Пирея корреспондент euronews Фей Дулгери.