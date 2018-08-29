Гребешки раздора: кто виноват?

Новая битва в Ла-Манше — новый виток «гребешковой войны». Три десятка французских судов в ночь на среду «прогнали» полдюжины английских, которые вели промысел в проливе.

Французским судам запрещено начинать ловлю до октября, и французы считают англичан грабителями, которые не заботятся о восстановлении популяции морепродуктов:

Антони Кенель, французский капитан:

«Если бы мы оставили англичан, они бы всё здесь уничтожили. У нас есть квоты и сезонные рамки, а у них ничего нет, никаких ограничений. Они работают семь дней в неделю. Они приходят, тралят, забивают трюмы, идут домой и возвращаются опять».

Французы настаивают, что островитяне оказались далеко за пределами своих вод, в заливе Сены. Британцы уверяют, что действовали в международных водах, что в определённом смысле тоже может оказаться правдой. Действующие нормы довольно запутаны, поскольку многие приняты ещё до эпохи Единой Европы.

Джим Портус, председатель профессионального совета:

«Французским рыбакам должно быть стыдно за свои действия. Британцы в последние 48 часов действовали абсолютно благородно. Сейчас они пришли в свои порты, но я хотел бы, чтобы они вернулись на промысел в ближайшие двое суток — и для этого потребуются переговоры с французами во Франции в самое ближайшее время».

Такие ситуации постоянно возникают последние полтора десятка лет; СМИ полушутя говорят о нескольких последних столетиях. Ситуация ожидаемо обострилась на фоне «брексита», который способен ещё больше запутать и так непростые нормы рыболовства в Ла-Манше.