Пожар на пароме в Греции

Более тысячи человек были эвакуированы из-за пожара, возникшего в ночь на среду на борту греческого пассажирского парома "Элефтериос Венизелос". Судно следовало из порта города Пирея в город Ханья на острове Крит. Как сообщается, через 40 минут после отплытия, поступил сигнал о задымлении. Экипаж оперативно ликвидировал возгорание, однако было принято решение вернуться в пункт отправления.

В Пирей были стянуты пожарные силы. Ситуацию удалось взять под контроль. Пассажиры находились в безопасности - в кормовой части судна. После прибытия в порт их эвакуировали по пожарным лестницам.

Greek ferryboat Eleftherios Venizelos evacuated after fire breaks out in the garage of the ship https://t.co/5OCntpCzfFpic.twitter.com/vCL5SnVig7 — HellasJournal.Com by mignatiou-com (@MignatiouCom) August 29, 2018

"На пароме царил хаос, мы задыхались от дыма. Нам надели спасательные жилеты и помогли спуститься на берег. В какой-то момент мы не знали, что происходит. Нам оставалось только молиться и делать все возможное, чтобы выбраться оттуда", - говорит одна из пассажирок.

"Мы были в каюте, спали. К нам в дверь постучали и сказали подняться на палубу. Нам сообщили, что огонь под контролем, но было много дыма", - говорит этот мужчина.

Всего на борту находились 875 пассажиров и 141 член экипажа. Никто из них не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны. По предварительной информации, пожар начался в гараже - вспыхнул один из грузовиков.

В декабре 2014 года в результате пожара на пароме "Норман Атлантик" недалеко от греческого острова Корфу погибли 11 человек.