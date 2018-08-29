Руководящие органы Евросоюза пытаютcя остаться стороне от стычки между британскими и французскими рыбаками из-за морских гребешков у побережья Нормандии. Представитель Еврокомиссии назвал в среду этот спор двусторонним, не находящимся в её компетенции:
Еврокомиссия отстранилась от спора из-за гребешков
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Еврокомиссия отстранилась от спора из-за гребешков
"Промысел гребешка регулируется на национальном уровне, на протяжении многих лет для него действовали общие правила, согласованные между Францией, Соединённым королевством и Ирландией, - сказал Даниэль Росарио. - Мы приглашаем национальные власти разрешить свои разногласия полюбовно, как это делалось в прошлом."
Вместе с тем, в Брюсселе опасаются, что соперничество с Великобританией за природные ресурсы может обостриться после того, как она станет для Евросоюза третьей страной.