Возвращение в Европу, защита и отстрел волков

В этом году завершено возвращение во все страны континентальной Европы волков, ставшее возможным благодаря многолетним усилиям по охране серых хищников. Они по-прежнему включают в свой рацион домашних животных. В одной Франции 360 волков зарезали в прошлом году 10 тыс овец, владельцам которых были выплачено в сумме 3,2 млн евро. Италия потратила на такие компенсации 1,5 млн. В Германии, в лесах на границе с Польшей обитает 60 стай.

«Многие фермеры очень недовольны, они день и ночь боятся за свой скот, за свои стада, - говорит их представитель Удо Хеммерлинг. - Мы хотим начать более активное регулирование волчей популяции в Германии. Это означает в некоторых случаях отстрел и сокращение количества волков ».

Убивать таких диких животных законы Евросоюза не позволят, но местные власти могут получать на это исключительное право. Так было во Франции после акций протеста фермеров.

Больше всего волков в Румынии — 2, 5 тыс, и 3 тысячи на Пиринейском полуострове в Испании и Португалии. Минувшей зимой впервые за 100 лет волки были замечены в Бельгии.

«Немного грустно, что люди по-прежднему считают волков опасными, это ведь не так, - говорит бельгийский волонтёр Фредерик Тоелен. - В нашей стране обитает всего две особи, но много фермеров строят для защиты от них своих овец самые разные заборы. В самом деле, если не подпускать волков к жилищам и пастбищам, вполне можно сосуществовать на расстоянии с этими плотоядным зверями. Разумеется, от людей требуется немало доброй воли, если они хотят жить вместе с волками».

В Норвегии к середине прошлого века вымерли местные, скандинавские волки, их заменили с тех пор российской и финские. К началу года их было около ста, но затем половина была, с разрешения властей, уничтожена. В среду аграрный комитет Европарламента заслушал аргументы всех сторон в споре о том, как уживаться волку с человеком и его животными.