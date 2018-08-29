В Вену прибыли министры иностранных дел и обороны Евросоюза. Большое влияние на их встречу оказывает российский президент.
Австрия действует с оглядкой на Россию
Австрия действует с оглядкой на Россию
Владимир Путин был на днях почетным гостем на свадьбе главы МИД Австрии. Позицию страны-председателя ЕС в отношении России оценивает колумнист газеты "Der Standard":
«К Путину применяется некая "политика умиротворения", - говорит Ханс Раушер. - Иногда он отступает на сантиметр, но потом требует от Евросоюза дать ему за это куда большую территорию. Австрийский канцлер сказал, что Россия необходима для мира в Европе. Но это банальность".
Канцлер Себастьян Курц переговорил с Путиным, перед его вылетом в Берлин на встречу с канцлером Германии.
Вена пытается привлечь другие столицы ЕС к более тесному парнерству с Москвой. Австрия считает, что у России находятся, в частности, ключи к сирийскому урегулированию.
«Правительство Австрии постоянно пытается разыгрывать российскую карту, но это не вызывает сильного резонанса в других странах ЕС, - передает корреспондент Евроньюс Штефан Гробе. - Тем временем Россия добивается финансового участия европейцев в реконструкции Сирии, и как можно скорее. Это неприемлемо для Брюсселя, пока Асад остаётся сирийским президентом».