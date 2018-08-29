"Золотого Эрдогана" больше нет
В немецком Висбадене решили не рисковать и демонтировать позолоченную статую президента Турции Реджепа Эрдогана: четырехметровый арт-объект вызвал излишне эмоциональный отклик у противников и сторонников турецкого лидера; они начали выяснить отношения прямо у подножия монумента.
"Золотого Эрдогана" установили 27 августа в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale, который в этом году проходит под лозунгом "Плохие новости". Чтобы не доводить ситуацию до плохих новостей, власти подняли статую при помощи крана и увезли на пожарной машине.