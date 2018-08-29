Фавориты на высоте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер удачно стартовал на Открытом чемпионате США, одолев в первом круге японца Ёсихито Нисиоку - 6:2, 6:2, 6:4. За час и 52 минуты матча Федерер сделал 14 эйсов и 6 брейков и трижды ошибся при подаче.Тогда как Ёсихито реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки. Следующим соперником швейцарского теннисиста станет француз Бенуа Пер.

Roger Federer up 6-2, 6-2.



Flying.



[getty] pic.twitter.com/VtJ5vuHtGF — José Morgado (@josemorgado) August 29, 2018

Вышел во второй круг турнира и серб Новак Джокович, одолевший венгра Мартона Фучовича. Джокович выиграл первую партию - 6:3, а во второй с таким же счетом уступил. Однако затем серб снова взял инициативу в свои руки и сначала вышел вперед - 6:4, а в четвертом сете разбил соперника всухую. В следующем раунде Джокович сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

Novak Djokovic wins the last 10 games to beat Marton Fucsovics 6-3, 3-6, 6-4, 6-0 and reach the 2nd round #USOpen [getty] pic.twitter.com/eMO5aEHSoX — José Morgado (@josemorgado) August 28, 2018

В женском одиночном разряде барьер первого раунда преодолела датчанка Каролин Возняцки, обыгравшая в двух сетах австралийку Саманту Стосур - 6:3, 6:2. Поединок продлился 1 час 23 минуты. Вторая ракетка мира реализовала пять брейк-пойнтов, сделала два эйса и допустила одну двойную ошибку. Во втором раунде турнира Возняцки сразится с украинкой Лесей Цуренко.

С победы начала выступление на турнире и россиянка Мария Шарапова. В довольно трудном поединке она обыграла швейцарку Патти Шнидер - 6:2, 7:6. Шараповой, допустившей 46 невынужденных ошибок, потребовалось четыре матчбола, чтобы окончательно сломить сопротивление соперницы. Хотя во втором сете россиянка вела со счетом - 5:1.