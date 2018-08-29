Ржавые осадки в Крыму

Выброс неизвестного вещества произошёл в городе Армянске на севере Крыма. За одну ночь наружные металлические конструкции - крыши, автомобили, заборы и качели - покрылись маслянистым налётом. Жители говорят, что те, кто спал с открытыми окнами, стали наутро чихать и чесаться, многих тошнило. На металлических поверхностях внутри помещений - посуде, дверных ручках, холодильниках - появилась странная ржавчина.

"Три дня назад вдруг обнаружила, что появилась ржавчина здесь, внизу, ручки все поржавели", - говорит эта жительница Армянска, показывая дверцы своей недавно установленной кухонной мебели.

Ржавым налётом покрылись деревья и кусты, у многих огородников пропала часть урожая.

"Клубника начала увядать, вот полностью засыхает лист, ржавеет и засыхает".

По одной из версий утечка произошла с завода "Титан" в Армянске, производящем диоксид титана. Говорят, что идёт процедура банкротства, и кто-то решил прикрутить фильтры.А может они и сами уже не работают.

"У меня есть подозрение, что это произошло следующим образом: в атмосферу попала эмиссия диоксида серы, которая упала как кислотный дождь, и это довольно сильная кислота, которая очень легко растворяет поверхность любой железной структуры", - говорит химик Сергей Кондратьев, предупреждая, что вдыхать пары этого вещества опасно.

Местные власти факт утечки признали, но говорят, что она могла произойти не с "Титана", а другого завода и, ссылаясь на заключения экспертов, утверждают, что здоровью людей ничего не грозит.

В советское время Армянск стал превращаться в индустриальный центр. Градообразующим предприятием был завод "Титан", производящий диоксид титана. Но сейчас он переживает трудные времена.